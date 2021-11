Calciomercato, incredibile Ronaldo: così chiederebbe la cessione

Cristiano Ronaldo è sempre in prima fila sulla scena internazionale. E ora si torna a parlare clamorosamente di un addio al Manchester United

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre sulla bocca di tutti. Per mesi si è parlato del portoghese in uscita dalla Juventus, addio che si è concretizzato proprio negli ultimi giorni di calciomercato con approdo al Manchester United.

Il portoghese sta segnando, impossibile metterlo in dubbio, anche dopo il suo ritorno in Red Devils, ma allo stesso tempo ora c’è chi inizia a mettere in discussione il suo futuro, anche solo dopo pochi mesi dall’approdo in Premier League. Il problema è ovviamente legato ai risultati ottenuti sul campo, che per uno come lui non possono essere soddisfacenti. E quindi occhio agli ultimi rumors dall’Inghilterra che vedrebbe un addio di CR7 già al termine della stagione.

Calciomercato, bivio decisivo per il futuro di Ronaldo: addio solo in un caso

La clamorosa decisione, secondo quanto riporta l’Express, potrebbe scattare se il Manchester United arrivasse solo in Europa League al termine della stagione. In questa maniera, infatti, CR7 si troverebbe, in un momento delicato della sua carriera e con tutta la sua voglia di dominare e mettersi in gioco, estromesso dalla massima competizione europea. In questo caso, si potrebbero aprire le porte con un addio clamoroso. I rumors sul ritorno allo Sporting o un approdo in Mls restano costanti in sottofondo.