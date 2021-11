Newcastle, UFFICIALE: annunciato il nuovo allenatore

Il Newcastle della nuova facoltosa proprietà era ancora a caccia di una nuova guida tecnica. L’annuncio sul nuovo allenatore è arrivato oggi

Il Newcastle ha scelto Eddie Howe per iniziare un nuovo percorso dopo l’acquisto da parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ovvero Pif. Tanti i nomi fatti nelle scorse settimane per la successione di Steve Bruce, ma alla fine l’ha spuntata l’ex tecnico del Bournemouth, annunciato oggi pomeriggio dal sito ufficiale dei ‘Magpies’.

Dal comunicato del club bianconero si apprende che: “Il Newcastle United è lieto di confermare la nomina di Eddie Howe come nuovo capo allenatore del club con un contratto fino all’estate 2024″.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dal Milan alla Juventus: è l’affare più clamoroso

Howe ha anche pronunciato le prime parole: “È un grande onore diventare capo allenatore di un club con la statura e la storia del Newcastle United. È un giorno ricco d’orgoglio per me e la mia famiglia. Questa è una meravigliosa opportunità, ma c’è anche molto lavoro davanti a noi e non vedo l’ora di entrare in campo per iniziare a lavorare con i giocatori”.