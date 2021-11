Milan-Inter si conclude con un pari per 1-1 in una serata ricchissima di emozioni che non ha risparmiato neanche il pubblico di San Siro. Scintille infatti tra Ghali e Salvini

Luci a San Siro dove Milan e Inter hanno dato spettacolo nella serata di ieri al culmine di 90 minuti che non hanno sancito ne vincitori e ne vinti. 1-1 il risultato finale con il vantaggio dell’ex Calhanoglu su rigore prima del pari maturato per autorete di de Vrij. Lautaro Martinez ha quindi fallito il secondo penalty di serata mentre i rossoneri hanno sfiorato il colpaccio nel finale col palo di Saelemakers e l’errore in ribattuta di Kessie.

Lo spettacolo non è dunque mancato, così come le emozioni anche sugli spalti dove il rapper Ghali e Matteo Salvini sono stati protagonisti loro malgrado. In un video diffuso in rete viene evidenziato uno scambio di vedute ben poco amichevole tra i due nella tribuna d’onore di San Siro.

Nel breve filmato si vede Ghali in piedi intento ad urlare e gesticolare proprio in direzione dello stesso Salvini che peraltro sedeva non troppo distante anche da Paolo Maldini. Non sono chiare motivazioni ed oggetto della lite tra i due.