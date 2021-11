Calciomercato Roma, Mourinho punta il suo ‘carnefice’ | Contatti avviati

La Roma punta il colpo sul calciomercato, a caccia di un obiettivo che ha fatto molto bene proprio contro i giallorossi. Contatti già avviati

La Roma non sta vivendo un momento particolarmente positivo di forma, anzi. Per i giallorossi è arrivata un’altra sconfitta, questa volta contro il Venezia.

Un ko che allunga un periodo nero per la squadra di José Mourinho: sei sconfitte in dodici partite tra campionato e coppa, un bilancio sportivamente quasi drammatico per il portoghese. E con il tecnico che ha lasciato intendere i suoi malumori per la composizione della rosa giallorossa. Nella crisi, il punto più basso è stato certamente la pesantissima sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt. Anche il ritorno non è che sia andato tanto meglio, con l’agognata vendetta che non è arrivata ai danni dei norvegesi. Intanto, la sveglia ricevuta dagli uomini di Mourinho potrebbe essere servita, almeno sul calciomercato.

Calciomercato Roma, Mourinho punta il mirino verso Botheim

Proprio nel Bodo/Glimt, infatti, gioca Erik Botheim. Parliamo di un attaccante che sta stupendo tutti a suon di gol e giocate di grande qualità, oltre che per un fiuto realizzativo invidiabile. Secondo quanto riporta ‘TV2’, Mourinho sarebbe rimasto stregato dalle qualità del bomber e ora lo vorrebbe in giallorossi. Addirittura sarebbero già stati presi contatti con l’agente: vedremo se l’operazione decollerà nel prossimo futuro.