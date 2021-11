Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola | Sfuma il bomber gratis

Strada in salita per la Juventus per il colpo a parametro zero in attacco. Irrompe il Manchester City di Guardiola

E’ agli sgoccioli l’avventura di Alexandre Lacazette con l’Arsenal. A meno di sorprese, l’attaccante francese lascerà Londra al termine di questa stagione senza il rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina non è (ancora) finita: Chiesa diventa Tania Cagnotto

L’ex Lione è in scadenza con i ‘Gunners’ e il prolungamento appare molto difficile. Lacazette a parametro zero fa gola a diverse squadre, tra cui figura sempre la Juventus come riporta il portale ‘Fichajes.net’. Oltre ai bianconeri, anche l’Inter la scorsa estate ha sondato la punta classe ’90 classe dopo la partenza di Lukaku.

Juventus, Lacazette lontano: parte l’assalto del Manchester City

Strada in salita però per la Juventus, visto che su Lacazette ci sarebbero diversi club pronti all’offensiva. Il francese potrebbe restare in Premier League, considerando che a West Ham e Newcastle si sarebbe inserito pure il Manchester City. Lacazette rappresenterebbe un opzione low cost per i campioni d’Inghilterra, nonostante non sia il prototipo perfetto del centravanti richiesto da Guardiola. Un’alternativa preziosa comunque dietro ai titolari, ad una situazione vantaggiosa. Il City irrompe su Lacazette: si fa dura per la Juve in caso di offensiva della ‘Vecchia Signora’ per l’attuale bomber dell’Arsenal.