Serie A, 12/a giornata: spettacolo a Udine, colpo esterno del Bologna

Risultati, marcatori e classifica aggiornata dopo le gare delle 15 in Serie A: vincono Udinese e Bologna

Occhi puntati su Genova e Udine per le due sfide delle ore 15 valide per la dodicesima giornata di Serie A, in attesa di Lazio-Salernitana, Napoli-Verona e del super derby di Milano di questa sera tra Milan e Inter. Non sono mancati i gol in Udinese-Sassuolo, sfida spettacolare aperta da Deulofeu dopo 8 minuti. La reazione neroverde non si fa attendere con Berardi prima e Frattesi poi che la ribaltano momentaneamente.

Il nuovo capovolgimento arriva quindi tra il finale di prima frazione e l’inizio della seconda con un autogol di Frattesi su tiro di Molina prima del gol vittoria di Beto. Succede tutto nella ripresa invece tra Sampdoria e Bologna con Svanberg e Arnautovic che regalano un successo prezioso a Mihajlovic.

Sampdoria-Bologna 1-2: 47′ Svanberg (B), 77′ Thorsby (S), 79′ Arnautovic (B)

Udinese-Sassuolo 3-2: 8′ Deulofeu, 38′ aut. Frattesi, 51′ Beto (U); 15′ Berardi, 28′ Frattesi (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 31, Milan* 31, Inter* 24, Atalanta 22, Roma 19, Lazio* 18, Fiorentina, Juventus e Bologna 18, Empoli 16, Verona* 15, Torino, Sassuolo e Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria 9, Genoa 9, Salernitana* 7, Cagliari 6.

* Una partita in meno