Milan-Inter, abbandona il campo per infortunio: anche Mancini in ansia

Nel corso del derby Milan-Inter un calciatore è stato costretto a lasciare il campo per infortunio: anche il CT Mancini in ansia

Sfortuna per l’Inter durante il derby col Milan. Al minuto 68 Nicolò Barella è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Il centrocampista ha accusato un problema al flessore della coscia destra e il tecnico Simone Inzaghi ha optato per il cambio con Arturo Vidal.

Una notizia che preoccupa anche il CT dell’Italia Roberto Mancini, già in ansia per Bonucci e Chiellini. Gli azzurri, infatti, saranno impegnati il prossimo venerdì nel delicato match dello Stadio Olimpico di Roma con la Svizzera per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 e lunedì 15 se la vedranno con l’Irlanda del Nord.

Milan-Inter, non solo Barella: problema anche per Dzeko e Bastoni

Successivamente anche Dzeko è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, sostituito da Correa, per via di un problema fisico. Ma non finisce qui: all’84’ Inzaghi ha dovuto sostituire con Dimarco anche Bastoni, che sembra aver accusato un fastidio alla coscia. Uscito anche Darmian – al suo posto Dumfries -, con l’esterno che ha accusato crampi.