Diretta Venezia-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Anticipo delle 12.30 e gara della dodicesima giornata di Serie A, Venezia-Roma verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Incappata in un momento no e reduce dal pareggio contro il Bodo, la Roma deve rispondere alla vittoria dell’Atalanta per riprendersi il quarto posto in classifica. Ospite del Venezia, la squadra giallorossa non potrà contare sugli infortunati Calafiori e Vina, ma ha recuperato capitan Pellegrini. Per tentare di dare una svolta alla stagione, José Mourinho ha deciso di cambiare modulo. Senza vittorie da tre giornate (due sconfitte e un pareggio), mister Zanetti spera di muovere la classifica per staccarsi dal Genoa, terzultimo con nove punti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Venezia-Roma

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti. All. Zanetti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Atalanta* 22, Roma 19, Lazio 18, Fiorentina* e Juventus* 18, Empoli 16*, Verona e Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari* 6. * Una partita in più