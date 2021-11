Diretta Udinese-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Sassuolo, gara della dodicesima giornata di Serie A

Senza vittoria da ben otto partite in Serie A, l’Udinese ospita il Sassuolo nella dodicesima giornata di Serie A. Luca Gotti ha bisogno dei tre punti per mettersi al riparo da un eventuale esonero e per raggiungere a quota 14 punti in classifica proprio i rivali di oggi. Arrivata dopo l’impresa in casa della Juve, la sconfitta interna contro l’Empoli ha leggermente frenato gli entusiasmi in casa neroverde, ma Alessio Dionisi spera in una reazione immediata dei suoi ragazzi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli, Traoré; Berardi, Defrel, Raspadori. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: