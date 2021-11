Diretta Sampdoria-Bologna | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Bologna, gara decisiva per la panchina di D’Aversa

C’è aria di crisi in casa Sampdoria dopo la pesante sconfitta in casa del Torino per 0-3. Con appena 9 punti conquistati e ben 23 reti subite, la squadra blucerchiata ha un vitale bisogno di tre punti per rimettersi in carreggiata. In bilico già prima della vittoria contro lo Spezia, la posizione di Roberto D’Aversa è tornata a farsi molto critica e un passo falso contro il Bologna potrebbe portare ad un esonero. Mihajlovic, dal canto suo, spera in un successo per agganciare la Juventus a quota 18 punti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihahjlovic

CLASSIFICA SERIE A: