Calciomercato Napoli, Giuntoli sul rinnovo di Insigne

In casa Napoli continua a tenere banco il rinnovo di Lorenzo Insigne, a tal proposito ecco le ultime notizie sul futuro del capitano azzurro

Un contratto in scadenza a fine stagione e una situazione che continua a far parlare di sé. Attorno a Lorenzo Insigne serpeggiano i dubbi e non sembrano esserci grosse novità in merito al possibile rinnovo contrattuale del numero 24 del Napoli.

Il capitano azzurro non ha ancora firmato il rinnovo e al momento non paiono esserci grandi novità. Lo ha confermato anche il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli. “I rapporti con l’agente sono ottimi, Lorenzo sta pensando al campo: non ci sono novità” ha affermato il dirigente ai microfoni di ‘Dazn’ prima della sfida contro il Verona.