Juventus-Fiorentina, de Ligt svela il ‘segreto’ dei suoi miglioramenti

De Ligt ha parlato dopo la vittoria odierna della Juventus nel match di Serie A disputato contro la Fiorentina

Felice per la vittoria della sua Juventus nel match odierno contro la Fiorentina, Matthijs de Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Penso che noi giochiamo più basso per avere più solidità indietro – spiega a ‘Dazn’ – E’ difficile farlo e bisogna trovare un equilibrio per fare più occasioni e subirne meno. Bisogna cercare questo equilibrio”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina, Allegri contento a metà: “Sono anche arrabbiato”

De Ligt ha proseguito la sua disamina: “Sono cresciuto tatticamente e fisicamente. Nell’Ajax si gioca meglio con la palla, si giocano più palloni nella partita. Adesso i difensori hanno bisogno di qualità difensiva e dopo si pensa a quella offensiva. Sono migliorato tatticamente lavorando giorno dopo giorno. Non è facile dire che abbiamo trovato il modo giusto per vincere. Dobbiamo migliorare per fare di più e vincere più partite”