DIRETTA Serie A, Spezia-Torino 0-0 | Intervallo – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Thiago Motta e il Torino di Juric in tempo reale

Il Torino è di scena sul campo dello Spezia nel secondo anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

I granata di Juric vogliono centrare un successo in trasferta che manca dal 17 settembre per avvicinarsi alla zona coppe europee, mentre i bianconeri di Thiago Motta hanno bisogno di tornare a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare per uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Thiago Motta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincòn, Ola Aina; Linetty, Praet; Belotti. All.: Juric

CLASSIFICA: CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Empoli 16*, Verona 15, Juventus 15, Bologna 15, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più