DIRETTA Serie A, Juventus-Fiorentina | Chiellini ko, gioca Rugani! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Juventus riceve la Fiorentina in una gara molto delicata valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Reduci dal successo in Champions che ha portato alla qualificazione agli ottavi, i bianconeri di Allegri vogliono rialzare la testa anche in Italia dopo i due ko di fila per iniziare la rincorsa al quarto posto. Ma i viola di Italiano sognano il colpaccio per entrare nella zona nobilissima della classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

CLASSIFICA: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Empoli 16*, Verona 15, Juventus 15, Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più