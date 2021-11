DIRETTA Serie A, Cagliari-Atalanta | Le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Cagliari e l’Atalanta si sfidano nell’ultimo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i rossoblu di Mazzarri hanno bisogno di una vittoria per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive ed abbandonare l’ultimo posto in classifica. Dall’altro i nerazzurri di Gasperini puntano al successo per continuare la corsa Champions e portarsi a due punti dall’Inter. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-5-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannnis; Bellanova, Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Joao Pedro. All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina* e Juventus* 18, Empoli 16*, Verona e Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più