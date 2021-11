La vittoria non basta: l’esonero è UFFICIALE

Quello di Ballardini non è l’unico esonero di giornata: è già arrivata la decisione UFFICIALE. Tutti i dettagli

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Davide Ballardini alla guida del Genoa. Al suo posto è in arrivo, a sorpresa, Andriy Shevchenko. Non si tratta però dell’unico ribaltone in panchina di giornata.

Un altro esonero è stato infatti annunciato in Premier League. Daniel Farke non è più l’allenatore del Norwich: il club inglese ha comunicato di aver sollevato il tecnico dal proprio incarico dopo la vittoria arrivata in trasferta sul campo del Brentford. Si tratta inoltre del primo successo stagionale della squadra neopromossa, che non è bastato però a Farke a salvare la panchina.

Norwich: UFFICIALE l’esonero di Farke

Il Norwich è ultimo in Premier League con solo 5 punti totalizzati in 11 giornate. L’esonero di Farke è però arrivato a sorpresa dopo la prima vittoria della stagione. La squadra neopromossa è attualmente a 5 punti di distanza dalla zona salvezza e dal quart’ultimo posto occupato dal Leeds di Bielsa.

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect. Full statement ⬇️#NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 6, 2021

Questo il commento del direttore sportivo Stuart Webber: “Continuando a chiedere il meglio per la nostra squadra, questa decisione non è stata affatto facile. So quanto Daniel e il suo staff sono stati determinanti per noi, ma riteniamo che ora sia il momento giusto per un cambiamento per darci la migliore opportunità di rimanere in Premier League“.