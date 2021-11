Andreaw Gravillon, difensore di proprietà dell’Inter in prestito al Reims, ha parlato del suo futuro anche in ottica calciomercato: le ultimissime sul giovane nerazzurro

Intervistato ai microfoni di InterLive.it, Andreaw Gravillon, difensore centrale di proprietà dell’Inter attualmente allo Stade de Reims, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di un possibile ritorno in nerazzurro in futuro: “L’Inter è un club con una grande storia, conosciuto in tutto il mondo e vorrei tornarci, sì. Un giorno questa cosa potrebbe accadere, ma adesso penso solamente al presente ed a fare bene con il Reims. Spesso sono anche in contatto con Baccin“.

Inter, Gravillon parla di un futuro in Italia

Gravillon ha poi parlato di un possibile futuro in Italia, oltre l’Inter: “Perché no, la Serie A è un campionato molto importante dove ho già avuto l’opportunità di giocare, forse un giorno potrei volerci tornare”. Gravillon ha calcato i campi di Serie A con la maglia del Benevento nella stagione 2017/2018.