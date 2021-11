Diretta Empoli-Genoa | Formazioni ufficiali e cronaca

La dodicesima giornata di Serie A si apre con Empoli-Genoa, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

La dodicesima giornata di Serie A apre i battenti con l’anticipo del venerdì, Empoli-Genoa. Reduce dalla bella vittoria in casa del Sassuolo, Aurelio Andreazzoli proverà a dare un dispiacere alla sua ex squadra, quartultima in campionato con 8 punti in classifica. Senza Destro, Davide Ballardini ha bisogno di una vittoria per allontanare i fantasmi dell’esonero, con i nomi di Gattuso e Pirlo, tra gli altri, che ormai da settimane vengono accostati alla panchina rossoblu. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Genoa

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Caicedo. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Verona 15, Juventus 15, Bologna 15, Empoli 15, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Spezia 8, Genoa 8, Salernitana 7, Cagliari 6.