I consigli al Fantacalcio per la dodicesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla decima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Dopo le coppe europee si torna in campo per la dodicesima giornata di Serie A. Sarà l’ultimo turno, prima per lo stop per via delle Nazionali. Un ultimo sforzo per i fantallanetori, che poi potranno sfruttare la pausa per sistemare le rose.

Si comincia stasera con Empoli-Genoa e si chiuderà domenica sera con il derby tra Milan e Inter. Nel mezzo tante belle partite, come Juventus-Fiorentina (sabato ore 18:00) e Napoli-Verona (domenica ore 18:00)

Fantacalcio, i consigli per la 12esima giornata

Empoli-Genoa, venerdì ore 20.45

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vazquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Ekuban, Caicedo.

Hot: Henderson sta giocando alla grande, bene anche Pinamonti. Galdames scala gerarchie

Not: Ekuban non sembra avere troppo il fiuto del gol

Sorpresa: Caicedo è la pedina su cui scommettere!

Spezia-Torino sabato ore 15

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Verde, Gyasi; Antiste.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Aina; Praet, Linetty; Belotti.

Hot: Verde può far male, attenzione anche al ritorno da titolare di Belotti

Not: Gyasi sta facendo fatica

Sorpresa: Antiste vuole tornare a segnare

Juventus-Fiorentina sabato ore 18

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Hot: Chiesa e Dybala sono gli uomini giusti. Saponara da schierare anche a Torino insieme a Vlahovic

Not: Danilo non ha tanti bonus in canna

Sorpresa: Sottil ha un talento nel segnare alle big

Cagliari-Atalanta sabato ore 20.45

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannnis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, de Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Hot: Marin è l’unica certezza del Cagliari. Koopmeiners sta giocando alla grande

Not: Deiola non ci convince

Sorpresa: Chi fa una puntata ancora su Muriel?

Venezia-Roma domenica ore 12.30

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Cecccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.

Hot: El Shaarawy è in grande forma. Ok Busio

Not: Calafiori può andare in apnea

Sorpresa: E’ arrivato il momento del riscatto per Mkhitaryan?

Sampdoria-Bologna ore 15:00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Hot: Rilanciate Caputo! Barrow e Svanberg continuano a piacerci

Not: Ekdal va spesso in difficoltà

Sorpresa: Thorsby può dar una grossa mano col suo fisico

Udinese-Sassuolo ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

Hot: Riecco Deulofeu e Raspadori! Sì al solito Berardi

Not: Makengo può star fuori

Sorpresa: Molina, è troppo tempo che non ci regala bonus

Lazio-Salernitana ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, L. Coulibaly, Ranieri; Bonazzoli, Simy.

Hot: Immobile non sbaglia mai! Sì a Felipe Anderson e Savic

Not: Difficile schierare qualcuno della Salernitana

Sorpresa: Puntate su Cataldi stavolta può sorprendervi con i bonus

Napoli-Verona ore 18:00

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Simeone può essere una scelta buona senza Koulibaly. Sì a Mertens ed Elmas

Not: Gunter può andare davvero in difficoltà

Sorpresa: Rrahmani per il classico gol di testa

Milan-Inter ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Hot: il fattore B, Brozovic-Barella, sfida Ibrahimovic! Non rinunciate a Leao!

Not: Il terzino sinistro rischia di andare in difficoltà

Sorpresa: Calhanoglu può riscattarsi proprio contro il suo Milan