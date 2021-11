Il Liverpool tiene in vita la speranza: il Milan si qualifica se…

Il Milan tenuto in vista dalla vittoria del Liverpool contro l’Atletico Madrid: le combinazione che qualificano i rossoneri

Sottile, ma il filo della speranza per il Milan non si è ancora spezzato. Il Liverpool batte l’Atletico Madrid e consente a Pioli di poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions. Non un’impresa semplice, anzi un vero e proprio miracolo sportivo servirebbe ai rossoneri per finire nel secondo posto del girone, considerato che Klopp si è già garantito il passaggio del turno da primo. La classifica vede i Reds a punteggio pieno (12 punti) con il Porto a 5, l’Atletico a 4 e il Milan fanalino di coda con un solo punto.

Ibrahimovic e compagni per passare il turno devono vincere le ultime due partite: la prima il 24 novembre in casa dell’Atletico Madrid, la seconda a ‘San Siro’ contro il Liverpool. Vincere significherebbe presentarsi ai calcoli finali con 7 punti.

Milan, qualificazione quasi impossibile: le combinazioni

A quel punto Pioli dovrà sperare che il Porto non faccia più di un punto nelle ultime due partite rimanenti visto che in caso di arrivo in parità, i lusitani sono avvantaggiati dagli scontri diretti. La combinazione ideale è quella che vede il Porto perdere con il Liverpool e pareggiare con l’Atletico: risultati che consentirebbero al Milan di passare il turno con due vittorie senza calcoli su classifica avulsa e differenza reti.

Classifica Girone B: Liverpool 12, Porto 5, Atletico 4, Milan 1