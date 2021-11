Luis Alberto come Neymar, clima surreale al Velodrome

Luis Alberto come Neymar. I poliziotti sono costretti ad intervenire nel corso di Marsiglia-Lazio per proteggere, con gli scudi, il corner dello spagnolo, dal lancio di oggetti dei tifosi

Clima rovente al Velodrome di Marsiglia, dove si sta giocando il match di Europa League tra i francesi e la Lazio.

Ancora una volta abbiamo assistito, in un clima surreale, alla presenza della polizia a bordo campo, per far da scudo ai giocatori biancocelesti. Luis Alberto, chiamato a calciare il corner, in pieno recupero del primo tempo, si è visto raggiungere da alcuni oggetti in campo. L’arbitro ha invitato lo speaker ad intimare ai tifosi di smettere.

Come Neymar

Lo spagnolo della Lazio, come successo qualche giorno fa a Neymar, nel corso del match Marsiglia-Psg, è stato così costretto a calciare protetto dagli scudi dei poliziotti. Dalla Francia continuano dunque ad arrivare immagini che nulla hanno a che vedere con il vero calcio.