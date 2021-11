Diretta Roma-Bodo | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Bodo, gara della quarta giornata della fase a gironi di Conference League

Vendicare l’umiliante batosta dell’andata e riconquistare il primo posto in classifica nel Gruppo C. Con questi due obiettivi, la Roma ospita il Bodo/Glimt nella quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Senza capitan Pellegrini, fermato da un’infiammazione al ginocchio, José Mourinho ha messo in campo quasi tutti i titolari per cancellare l’incredibile passo falso in terra norvegese. In caso di vittoria, i giallorossi si porterebbero a quota 9 punti, staccando di due lunghezze gli odierni avversari. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bodo

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Bjorkan; Brunstad Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen

CLASSIFICA GRUPPO C: Bodo 7; Roma 6; Zorya 3; CSKA Sofia 1