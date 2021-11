Incubo infinito, altro infortunio appena rientrato: un mese di stop

Appena tornato dopo un lungo stop si è fermato ancora una volta dopo la Champions: si parla di almeno un mese di stop

Non c’è pace per il Barcellona e soprattutto per Ousmane Dembele. L’attaccante francese è rientrato ieri dopo un lungo stop, ma non ha fatto in tempo a gioire. Nella gara contro la Dinamo Kiev, infatti, ha accusato un problema muscolare ed ora sarà costretto a restare fuori causa per circa un mese.

Il calciatore, fermo da Euro 2020, aveva saltato tutta la prima parte di stagione per rimettersi a disposizione del tecnico ieri per la sfida Champions. Appena 25 minuti in campo però per lui, giusto il tempo per un nuovo problema fisico. Come da comunicato dei catalani, Dembele ha accusato uno stiramento al muscolo semimembranoso del tendine del ginocchio sinistro.

Dembele, nuovo infortunio: un mese di stop e il rinnovo attende

Per Ousmane Dembele lo stop dovrebbe essere tra le tre e le quattro settimane ed arriva in un momento particolare per il calciatore. In discussione c’è, infatti, il suo rinnovo con il Barcellona. Il club, vista la scadenza a giugno 2022, vuole definire la questione entro la fine del mese, ma lo stop potrebbe cambiare i piani.

Per il francese non mancano le pretendenti, come Juventus e Manchester United. Una situazione che il nuovo ko potrebbe cambiare all’improvviso.