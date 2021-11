DIRETTA Champions League, Sheriff Tiraspol-Inter | Segui la cronaca LIVE

Per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi affronta in trasferta lo Sheriff Tiraspol

Partita importantissima in ottica qualificazione agli ottavi per l’Inter in casa del sorprendente Sheriff Tiraspol, sfida valida per la quarta giornata del gruppo D della Champions League.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, con doppietta del ‘Tucu’ Correa, tre punti che consentono ai campioni d’Italia in carica di rimanere in scia della coppia di testa Napoli–Milan. Dopo la vittoria di quindici giorni fa, l’Inter cerca il colpaccio contro i sorprendenti moldavi guidati da Vernydub, a quota sei punti in classifica dopo le vittorie contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello ‘Stadionul Sheriff’ di Tiraspol.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF TIRASPOL-INTER

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO D: