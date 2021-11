Coronavirus, bollettino 3 novembre: 5.188 nuovi casi, 63 morti

Diramato il bollettino sul coronavirus del 3 novembre 2021 dal Ministero della Salute: 5.188 nuovi positivi, 63 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus del 3 novembre 2021. in totale sono 5.188 i nuovi positivi, su 717.311 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 0,7%, in calo in confronto all’1,2% di ieri. I decessi sono 63. Trentasette in più i pazienti ricoverati, mentre diminuiscono di 4 quelli in terapia intensiva. I guariti sono, invece, 4.285.

I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 381, con 31 ingressi giornalieri (ieri 34). I ricoverati sono in tutto 3.029. 85.287 (+840) sono gli attualmente positivi. I casi totali dall’inizio della pandemia 4.782.802, mentre i morti 132.224. I dimessi e i guariti sono 4.565.291.