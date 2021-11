Coronavirus, bollettino 2 novembre 2021: 2834 positivi, 41 morti

Il bollettino sul coronavirus di martedì 2 novembre 2021: sono 2.834 i nuovi positivi, 41 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus del 2 novembre 2021: sono 2.834 i positivi ai test Covid, a fronte di 238.354 tamponi effettuati. Per effetto di questi dati il tasso di positività si attesa sull’1,2% in calo rispetto all’1,9% di ieri. I deceduti sono 41.

I dimessi sono 2.065, mentre per quanto riguarda i ricoverati in reparti ordinari sono 129 in più rispetto a ieri, arrivando a quota 2.992. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva: per effetto dei 34 ingressi giornalieri si registra un aumento di 21 unità con il totale che arriva 385. Gli attualmente positivi sono 84.447, 725 in più nelle ultime 24 ore.