Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Porto, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Il Milan riserva ancora speranze di qualificazione agli ottavi di Champions, sapendo però che domani contro il Porto sarà necessario un solo risultato: la vittoria. Alla vigilia della sfida del ‘Meazza’ parla il tecnico rossonero Stefano Pioli. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

DERBY – “Non dobbiamo pensare alle altre partite, ma a quella di domani che bisogna vincere. Noi ci crediamo. Nelle prime due prestazioni meritavamo di più, però ora non serve a nulla dirlo. All’andata col Porto abbiamo sbagliato, questo è evidente”.

GIOIA AI TIFOSI – “I nostri tifosi non sono secondi a nessuno, purtroppo finora non siamo riusciti a dar loro nessuna gioia in campo europeo. Domani sarà un’occasione per farlo”.

POLEMICHE ROMA – “Abbiamo vinto all’Olimpico perché abbiamo giocato meglio dei nostri avversari e abbiamo perso l’andata col Porto perché abbiamo fatto peggio. Il mio pensiero è solo questo”.

GIROUD – “Se gioca domani? Vediamo dopo la rifinitura”.

PARAGONE CON GUARDIOLA – “Per me è il migliore al mondo, soprattutto per come migliora i giocatori. Io ho preso da tutto e tutti, cerco di migliorare da ogni esperienza”.

Pioli risponde a Calciomercato.it in merito ad un Milan un po’ sottovalutato – “Io con la squadra ho valutato bene la prestazione contro la Roma. Abbiamo visto tutto quello che di bene abbiamo fatto. Poi l’opinione che si ha al di fuori del Milan non ci è mai interessata più di tanto. Non possiamo perdere energie pensando alle opinioni degli altri. Siamo concentrati sulla gara di domani. Pensiamo di non meritare gli 0 punti in classifica. Ma sicuramente non sarà facile contro il Porto. Noi dobbiamo giocare con le nostre qualità e curando tutti i dettagli come ha detto Davide (Calabria, ndr)”.

Calciiomercato, rinnovo col Milan: la risposta di Pioli

In conferenza a Pioli è stato nuovamente chiesto del suo rinnovo di contratto, a quanto pare una formalità: “E’ importante quando viene riconosciuto il tuo lavoro. Sono contento del rapporto che ho con i dirigenti e siamo tutti convinti di proseguire insieme”.