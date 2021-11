Milan, la storia si ripete | Decisione UFFICIALE della Svezia su Ibrahimovic

Decisione ufficiale della Svezia su Zlatan Ibrahimovic: il Milan osserva la situazione della prima punta di Stefano Pioli

Nell’ultima partita di campionato contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora un top player: a 40 anni suonati, infatti, lo svedese ha dominato il match.

Ora, poi, è arrivata la decisione ufficiale della Svezia: Ibra è stato convocato dalla propria nazionale per gli impegni contro la Georgia e contro la Spagna, che si giocheranno rispettivamente l’11 e il 14 novembre. La stella del Milan torna in nazionale dopo 8 mesi dall’ultima apparizione.

Milan, Ibra convocato dalla Svezia | “Abbiamo bisogno della sua esperienza nei match decisivi”

Non sarà entusiasta Stefano Pioli della decisione di Janne Andersson di convocare Ibrahimovic per le sfide valide per la qualificazione in Qatar 2022. Il CT della Svezia ha dichiarato: “Sono fiducioso circa il suo impegno ed il suo contributo. È importante per la squadra avere un giocatore così bravo e con così tanta esperienza nelle partite decisive”. Zlatan ha raggiunto i 150 gol in Serie A e 400 reti complessive nei campionati europei.