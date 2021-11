DIRETTA Champions, Atalanta-Manchester United | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Manchester United di Solskjaer in tempo reale

L’Atalanta riceve il Manchester United nella quarta giornata del gruppo F di Champions League, primo turno del girone di ritorno.

Da un lato i nerazzurri di Gasperini vogliono vendicare la sconfitta subita in rimonta 3-2 all’andata e trovare una vittoria che vorrebbe dire sorpasso in classifica su Ronaldo e compagni. Dall’altro i ‘Red Devils’ di Solskjaer hanno bisogno di una vittoria per blindare il primo posto e mettere una seria ipoteca sugli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Manchester United

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. All. Gasperini

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Maguire, Varane; Wan Bissaka, Pogba, McTominay, Shaw; Fernandes; Rashford, Ronaldo. All. Solskjaer

CLASSIFICA: Manchester United punti 6, Atalanta 4, Villarreal 4, Young Boys 3.