Cori contro Ibrahimovic e Kessie: arriva la sanzione per la Roma

Roma-Milan ha lasciato strascichi e polemiche importanti. Non sono mancati infatti anche cori nei confronti di due rossoneri: arriva la sanzione

Si è conclusa con una scoppiettante vittoria del Milan per 2-1 la sfida dell’Olimpico di domenica sera contro la Roma di Mourinho. Non sono mancate le polemiche per alcuni decisioni arbitrali, oltre che le proteste vibranti dei tifosi allo stadio che però sono sfociate in qualcosa di più.

Il giudice sportivo ha infatti sanzionato con un turno di chiusura la Curva Sud della Roma per i cori su Ibrahimovic e Kessie come si apprende dal comunicato ufficiale: “Delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”. Oltretutto vengono comminati diecimila euro di ammenda a Mourinho per l’atteggiamento nei confronti del direttore di gara, Maresca.

Serie A, le altre sanzioni del giudice sportivo: il caso Reina