CMIT TV | Post Juventus-Zenit e Atalanta-United: SEGUI la DIRETTA

Nuovo appuntamento a CMIT TV: seguite e commentate in diretta su Twitch il post partita delle gare di Champions di Juventus e Atalanta

Juventus e Atalanta sono tornate stasera in campo in Champions League. Due match fondamentali per Allegri e Gasperini in ottica qualificazione agli ottavi, ma soprattutto per i bianconeri che sono in pieno ritiro dopo il brutto ko di Verona. La Juve con lo Zenit, l’Atalanta con il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Al termine delle due gare i commenti sulle sfide e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch.

Conduce la trasmissione Marco Giordano, con la partecipazione dei nostri Fabio Tarantino e Giulia Giroldini. In collegamento Enrico Camelio e Davide Torchia, agente di Daniele Rugani.