Aguero ko, il Barcellona pesca in Serie A per sostituirlo

Il Barcellona va a caccia del sostituto di Aguero: tre nomi per i blaugrana, c’è anche un calciatore della Serie A

Cosa hanno in comune Alexandre Lacazette, Divock Origi e Lorenzo Insigne? Tre attaccanti con caratteristiche diverse, di club diversi e con età e prospettive diverse. Tutti però con un contratto in scadenza a giugno 2022 ed è questo che li rende particolarmente appetibili per il Barcellona.

La squadra blaugrana deve fare i conti con il problema di Sergio Aguero: l’argentino, dopo il malore accusato nella gara contro l’Alaves, dovrà restare fermo almeno tre mesi. Un periodo di stop che potrebbe anche prolungarsi oltre ed è proprio in quest’ultimo caso che Joan Laporta e Sergi Barjuan sarebbero pronti a tornare sul mercato per garantire un rinforzo in attacco.

Calciomercato Napoli, il Barcellona pensa a Insigne

Il Barcellona ha messo nel mirino proprio Insigne, Lacazette e Origi, tutti in scadenza di contratto a giugno e con il rinnovo che non arriva. Lo riferisce ‘donbalon.com’ secondo cui il club spagnolo ha messo nel mirino i tre calciatori con la convinzione di poterli portare via a gennaio ad un prezzo stracciato, facendo leva proprio sui sei mesi mancanti sul loro contratto.

Pur non disponendo di grande liquidità, il Barcellona è pronto a fare un sacrificio per acquistare il sostituto di Aguero nel caso in cui lo stop del Kun dovrebbe rivelarsi più lungo nel previsto, provando anche ad imbastire uno scambio.