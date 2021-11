Blitz e chiusura imminente per l’attaccante: sorpasso su Inter e Juventus

Blitz per il giovane attaccante: il Borussia Dortmund mette la freccia e anticipa sia Inter che Juventus, chiusura imminente

A novembre potrebbe essere un affare già chiuso con Inter e Juventus anticipate. Il Borussia Dortmund fa sul serio e sta muovendo passi importanti per portarsi a casa l’attaccante. Parliamo di Karim Adeyemi, 19 anni, nuovo bomber del Salisburgo che ha già realizzato 14 gol nelle venti presenze stagionali.

Un giovane attaccante dal futuro assicurato tanto che tutte le maggiori squadre europee si sono messe sulle sue tracce. Lo hanno fatto, ad esempio Inter e Juventus, ma anche altre big come il Bayern Monaco, il Psg, il Liverpool o Real e Atletico Madrid. Una fila di pretendenti lunghissima che sta però essere bruciata dal Borussia Dortmund. Il club tedesco, secondo quanto riferisce ‘Sport1’, sarebbe nettamente in vantaggio per l’acquisto del giovane bomber.

Calciomercato Inter e Juventus, Adeyemi verso il Dortmund

Il Borussia Dortmund sarebbe quindi la grande favorita per l’acquisto di Adeyemi tanto che il futuro direttore generale del club, Sebastian Kehl (entrerà in carica a luglio) si è già mosso andando ad osservare il calciatore in Austria e parlando con il suo agente Thomas Solomon.

Per battere la concorrenza il Borussia ha pronto un ingaggio superiore ai tre milioni di euro, oltre alla fama di squadra in grado di lanciare i giovani campioni come successo con Haaland, Sancho e Bellingham. Ce n’è un altro ora in rampa di lancio: entro fine novembre – sempre secondo ‘Sport1’ – l’affare Adeyemi dovrebbe essere chiuso.