DIRETTA Serie A, Bologna-Cagliari | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

Il Bologna affronta il Cagliari nel monday night tutto rossoblu che chiude l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte i felsinei di Mihajlovic vogliono interrompere la striscia di due sconfitte di fila e tornare al successo per riavvicinarsi alla zona coppe europee. Dall’altra i sardi di Mazzarri hanno bisogno di un successo per abbandonare l’ultimo posto in classifica ed uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Caceres; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

CLASSIFICA: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Verona 15, Juventus 15, Empoli 15, Torino 14, Sassuolo 14, Bologna* 12, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Spezia 8, Genoa 8, Salernitana 7, Cagliari* 6.

*Una partita in meno