Milan, tegola per Pioli | Assenza pesante nel derby

Si infiamma ulteriormente Roma-Milan dopo il raddoppio rossonero e l’espulsione di Theo Hernandez: salta il derby

Partita spettacolare all’Olimpico tra Roma e Milan che per il momento vede i rossoneri condurre con autorevolezza grazie alle giocate di un grande Zlatan Ibrahimovic. Gol e poi rigore procurato per il raddoppio di Kessie da parte del gigante svedese che ha poi lasciato il campo a Giroud.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Milan, gol e polemica: il gesto di Ibrahimovic che fa infuriare i tifosi

La Roma è tornata però emotivamente in partita grazie all’espulsione per doppia ammonizione di Theo Hernandez. Tegola pesante per Pioli che non lo avrà a disposizione nel derby contro l’Inter della prossima domenica.