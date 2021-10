Nuovo annuncio sui piani di Zhang: “Venderanno l’Inter”

Il destino societario dell’Inter resta uno dei temi più caldi del calcio italiano, nuovo annuncio: “Venderanno al momento giusto”

I nerazzurri sono impegnati nel rinnovo dell’intero blocco dirigenziale, oltre che dei propri giocatori migliori: l’ufficialità di Lautaro Martinez è stata la prima di una lunga serie.

Non si placano, però, le voci su un possibile cambio di proprietà. A riaccendere la discussione ci ha pensato Erick Thohir, che ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. L’ex patron dell’Inter ha dichiarato: “Gli Zhang e i Suning? Quando arriverà il momento giusto venderanno il club”.

Thohir torna a parlare dell’Inter: “Suning venderà. Volevo Dzeko e Lukaku”

È tornato a parlare di Inter Erick Thohir, che ha anche rivelato un doppio retroscena di mercato. “Lukaku era un giocatore che avrei tanto voluto acquistare io, ma all’epoca non si poteva proprio. Lo stesso vale per Dzeko, noi ci provammo ma la Roma fu più rapida”. Quello che fa specie, poi, è che il bosniaco è arrivato in nerazzurro proprio per sostituire il bomber belga.

L’ex patron dell’Inter ha parlato anche di Roberto Mancini, suo ex allenatore e attuale campione d’Europa con la Nazionale: “Complimenti a lui. Volevamo tenerlo, ma il tempismo non ci è stato amico. Ha deciso di andarsene e bisogna rispettare la sua scelta. Anche Antonio Conte ha lasciato l’Inter dopo aver vinto lo scudetto”.