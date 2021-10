Juventus, esonero Allegri se situazione precipita: grande ex al suo posto

Molti tifosi della Juventus invocano l’esonero di Allegri dopo la sconfitta col Verona di ieri e l’arrivo di un grande ex bianconero al suo posto

Tifosi juventini imbufaliti con Allegri dopo la sconfitta col Verona, la seconda consecutiva in soli tre giorni. Molti di loro invocano un immediato cambio di rotta, ovvero l’esonero del tecnico livornese. Non solo, l’arrivo al suo posto di un grandissimo ex.

Il nome che si fa con insistenza è quello di Antonio Conte, ancora senza squadra dopo il divorzio dall’Inter e in lizza per il post Solskjaer al Manchester United. Ma privo di panchina è pure un altro indimenticato ex dei bianconeri, vale a dire Zinedine Zidane. Proprio il transalpino è il vincitore del sondaggio Telegram di Calciomercato.it: i tifosi della Juve vogliono lui al posto di Allegri.

Calciomercato Juventus, via Allegri per Zidane: battuti Conte e Gattuso

‘Zizou’ ha vinto il sondaggio col 52% dei voti, mettendosi alle spalle Conte (35%) e Gennaro Gattuso (13%), anche lui tutt’ora disoccupato.