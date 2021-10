Inzaghi chiarisce su Sanchez: l’annuncio dopo Inter-Udinese

Simone Inzaghi ha chiarito definitivamente la posizione di Alexis Sanchez nell’Inter: l’annuncio del tecnico dopo il match con l’Udinese

Ancora un 2-0 per l’Inter di Inzaghi e secondo successo consecutivo dopo quello con l’Empoli. Stavolta i tre punti sono arrivati ai danni dell’Udinese, che si è dovuto arrendere tra le mura di San Siro alla doppietta di Joaquin Correa.

La ‘Beneamata’ per ora mantiene, quindi, il terzo posto, in attesa del big match tra Roma e Milan. Altra prova positiva oggi per Alexis Sanchez, entrato al 70′ per sostituire l’attaccante argentino e affiancare Edin Dzeko nel duo offensivo.

Calciomercato Inter, annuncio di Inzaghi su Sanchez

Erano aumentati i dubbi circa il futuro del cileno, che qualche tempo fa si era lamentato sui social per lo scarso impiego. Il tecnico nerazzurro oggi ha chiarito la sua posizione all’interno del club in conferenza stampa: “Alexis ha grandissime qualità, ha fatto molto bene nelle ultime due partite. Deve lavorare come sta facendo. Per noi è una grandissima risorsa“.

Parole al miele per l’ex Barcellona, che potrebbero allontanare definitivamente l’ipotesi di un addio a gennaio.