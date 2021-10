Brasile, rissa al termine della partita: distrutto impianto VAR

Attimi di tensione per la squadra del Gremio con i tifosi che si sono rivoltati al termine della gara contro il Palmeiras

Momenti di tensione in Brasile durante la 29esima giornata di campionato. Nella gara tra Palmeiras e Gremio, vinta 3-1 degli ospiti di San Paolo, i tifosi della squadra casalinga sono scesi in campo per distruggere l’intero impianto del VAR.

Per evitare colluttazioni, i giocatori del Gremio si sono subito rifugiati negli spogliatoi, così da non doversi confrontare con i sostenitori. Squadra che attualmente si trova al penultimo posto in classifica, con due gare da recuperare rispetto alle altre, ma con solo 7 vittorie e 15 sconfitte la situazione non è facile.