Monetina contro Reina in Atalanta-Lazio: cosa rischiano i bergamaschi

Nel corso di Atalanta-Lazio Pepe Reina è stato colpito da una monetina: ecco quali sanzioni potrebbe prevedere il Giudice Sportivo

È stata una grande partita quella che si è giocata sul campo tra Atalanta e Lazio, un po’ meno per quello che è successo sugli spalti. Gasperini e Sarri si sono sfidati con ritmo e intensità, spartendosi la posta in gioco.

Il pareggio sul campo non può essere traslato anche sugli spalti. La curva della ‘Dea’ ha bersagliato Pepe Reina con un continuo lancio di oggetti, arrivando pure a colpirlo in testa con una monetina. L’arbitro Guida ha ammonito il portiere spagnolo per perdita di tempo, non essendosi accorto dell’accaduto, ma il Giudice Sportivo potrebbe infliggere pesanti sanzioni ai bergamaschi: ecco cosa rischia l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Panchina Sampdoria: i retroscena su D’Aversa e Gattuso

Atalanta-Lazio, Reina colpito da una monetina | Cosa può decidere il Giudice Sportivo

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Giudice Sportivo potrebbe seguire tre strade differenti per punire l’Atalanta dopo che Reina è stato colpito dal lancio di una monetina nel corso del match contro la Lazio. La prima è quella di comminare una multa alla società bergamasca, mentre le altre due potrebbero prevedere la sospensione dello stadio: di un singolo settore, così come dell’interno stadio.

Insomma, un caso che rischia di colpire in maniera pesante la compagine di Gasperini. Il lancio di oggetti contro il portiere biancocelste non può essere ammesso su un campo di Serie A, per questo la sanzione potrebbe essere esemplare.