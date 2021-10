Crisi Juventus, l’attacco è frontale: “Non tiene un pallone”

Crisi Juve, anche i giocatori nel mirino della critica dopo la brutta sconfitta col Verona

Non solo Allegri. Anche i giocatori della Juventus sono nel mirino della critica per la sconfitta di oggi col Verona, la seconda consecutiva in appena tre giorni per una Juventus ora nona in classifica con soli 15 punti.

Dicevamo dei giocatori, uno di questi è Alvaro Morata. Lo spagnolo è ormai da tempo in una crisi profonda, con i soli 3 gol in stagione a testimoniarlo. Contro l’attaccante, che ricordiamo è ancora in prestito (spesi 10 milioni per il rinnovo) con diritto di riscatto a giugno fissato a 35 milioni di euro, si è scagliato contro anche il collega Vittorio Oreggia: “Non tiene un pallone…”, ha twittato.

Verona-Juventus, Oreggia contro Morata: “Non tiene un pallone”

“Morata non tiene un pallone – ha scritto Oreggia sul suo profilo Twitter – pensarlo centravanti titolare della Juventus fa capire tante cose. Dieci milioni a stagione il costo del prestito una rapina resa legale da chi lo accetta”.