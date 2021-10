Verona-Juventus, flop totale: “Vattene” | Incubo dimissioni

Primo tempo completamente da dimenticare per la Juventus di Massimiliano Allegri sotto a Verona all’intervallo. Pioggia di critiche

Risveglio brusco per la Juventus che continua la propria settimana horror dopo la prestazione non esaltante di San Siro e il ko casalingo contro il Sassuolo. A Verona infatti la partenza è stata totalmente da dimenticare con Simeone libero di banchettare nella disattenta difesa di Massimiliano Allegri, aspramente criticato per le sue scelte e non solo.

La seconda vita juventina dell’allenatore toscano non decolla e sui social i tifosi bianconeri si scatenano per il modo di giocare della propria squadra.

Verona-Juventus, primo tempo da dimenticare: pioggia di critiche per Allegri

Dalla fase difensiva, con i tifosi che invocano de Ligt, ad un progetto che complessivamente proprio non decolla. Allegri è finito nel mirino sui social e c’è chiede persino le dimissioni:

allegri dimettiti e scappa dalla juventus 😉😉😢😢😢😢 #VeronaJuventus — luca fidanza (@lucafidanza89) October 30, 2021

Allegri Out — Expendion and 332 others (@expendion) October 30, 2021

De Ligt lasciamolo seduto al caldo… — Forever Alone (@Finoallafine97) October 30, 2021

Già piangendo al fatto che saluteremo De Ligt quest’estate — Andrea al centro della Banter Era (@_andreajuve) October 30, 2021

questo gioca con Rabiot esterno e con De Ligt in panca — Matt🔝 (@yxMaaTT) October 30, 2021

calma calma calma ma vattene fnk #allegri — Antony meno male che c’è Chiesa (@renmen2306) October 30, 2021

Allegri la smette di dire calma? CALMA COSA CHE QUELLI CI SFONDANO LA PORTA — janis,, (@xzaynsmoon) October 30, 2021