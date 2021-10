Serie A, Verona-Juventus 2-1: Simeone manda Allegri in crisi!

La classifica di Serie A dopo Verona-Juventus, match disputato oggi alle ore 18 allo stadio Bentegodi

La Juventus delude ancora. E perde in casa del Verona. Si spalanca dunque la crisi per la squadra di Allegri, già reduce dal KO casalingo contro il Sassuolo. Oggi, nell’undicesima giornata di Serie A, una doppietta di Simeone, alla quale è seguita una rete di McKennie, è bastata per regalare i tre punti a Tudor. Decisiva, nel finale, l’ottima organizzazione difensiva dei veronesi e le parate di Montipò, che al minuto 89 ha mandato sul palo un bellissimo sinistro di Dybala. Con questo risultato, per la Juventus rischia di allontanarsi già in maniera decisiva l’obiettivo scudetto, mentre i gialloblu possono puntare alla zona Europa League.

Verona-Juventus 2-1: 10′, 14′ Simeone (V); 80′ McKennie (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 28 punti, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* 18, Juventus* 15, Fiorentina 15, Hellas Verona* 15, Sassuolo 14, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più