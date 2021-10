Scelte fatte da Pioli: novità in arrivo per Roma-Milan

Il Milan di Stefano Pioli è pronto per la trasferta di Roma. I rossoneri affronteranno gli uomini di Mourinho, domani alle ore 20:45, allo stadio Olimpico.

Un match complicato, che sarà affrontato con la solita lunga lista di indisponibili. La speranza era quella di recuperare Ante Rebic. Speranza che si è affievolita negli ultimi giorni e che è stata spenta definitivamente da Pioli in conferenza stampa.

Il mister, rispondendo a Milanello, alle domande dei giornalisti, ha confermato che Rebic non partirà con la squadra.Lo farà invece Ballo-Toure, che potrebbe dare il cambio a Theo Hernandez se non dovesse reggere i 90 minuti. Il reparto difensivo, davanti a Tatarusanu, verrà così completato da Calabria, Tomori e Kjaer. A centrocampo Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono in vantaggio su Kessie. In avanti, nessun dubbio sugli esterni, con Saelemaekers e Leao titolari. Dietro la punta – più Ibrahimovic che Giroud – ci sarà Brahim, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il Covid. Lo spagnolo è infatti in vantaggio su Krunic.

Il punto sugli infortunati

Per Ante Rebic non ci sono ancora certezze. Il dolore alla caviglia persiste e la sua situazione andrà analizzata giorno dopo giorno. Si avvicinano al ritorno, invece, Messias e Florenzi, per i quali si attendono novità dalla prossima settimana.