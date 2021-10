Vigilia di Roma-Milan, i rossoneri vogliono confermare il primato in classifica nel big match dell’Olimpico: parla il tecnico Pioli

Il Milan atteso da tre gare fondamentali per chiudere il secondo tour de force di questo avvio di stagione, per confermare il primato in classifica e per provare la complicata rimonta in Champions League. Roma, Porto e Inter diranno molto sulle prospettive dei rossoneri.

Si comincia dalla sfida dell’Olimpico con i giallorossi, il Diavolo viene da sei vittorie consecutive e cerca la settima per proseguire nel testa a testa con il Napoli. Alla vigilia, il tecnico milanista Stefano Pioli presenta la sfida in conferenza stampa. Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali.

ROMA – “E’ l’unica squadra che ha fermato il Napoli ed è imbattuta in casa, è un esame difficile. Siamo pronti, è una gara che non sarà facile e i giallorossi nel reparto offensivo non hanno niente da invidiare a nessuno”.

BRAHIM DIAZ – “Ha fatto tutta la settimana allenandosi bene, vedremo”.

IBRAHIMOVIC E GIROUD – “Stanno meglio e hanno messo minutaggio nelle ultime partite, la condizione non è ottimale per entrambi. Uno dei due giocherà dall’inizio, l’altro potrà subentrare”

SCUDETTO – “Mi fa piacere che Kjaer abbia detto che quello è il nostro obiettivo e che i ragazzi ci credano. Dobbiamo mettere in campo tutto il nostro potenziale e provare a vincerle tutte”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI