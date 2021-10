Pagelle e tabellino di Verona-Juventus, anticipo del ‘Bentegodi’ valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Decisiva la doppietta del ‘Cholito’ Simeone

Simeone e il Verona affondano la Juventus. Seconda sconfitta in tre giorni per la squadra bianconera, al quale non basta la reazione tardiva nel finale per evitare il ko al Bentegodi.

Il centravanti argentino conferma il suo momento super e per due volte trafigge Szczesny nel primo tempo: spettacolare soprattutto il raddoppio con un destro a giro che non lascia scampo al portiere polacco. Allegri furioso in panchina, McKennie prova a rimettere in carreggiata la ‘Vecchia Signora’ ma l’Hellas resiste e porta a casa i tre punti. Oltre a Simeone brillano Caprari e Tameze, malissimo Arthur nel centrocampo ospite. Dybala ci prova ma è sfortunato, Bonucci al tappeto di fronte allo scatenato ‘Cholito’.

Le pagelle di Verona-Juventus: Tameze da applausi, Dybala sfortunato

VERONA

Montipò 6,5 – Dybala lo spaventa: salvato dalla traversa. McKennie lo fulmina ma alla fine salva il risultato sul numero dieci della Juve.

Dawidowicz 6,5 – Gara solida, concede poco dalle sue parti.

Gunter 6,5 – Morata gira al largo dall’area di rigore e gli facilità il compito. Attento nelle chiusure.

Casale 6,5 – Il gol del vantaggio nasce da un suo anticipo su Dybala. Regge l’urto (67′ Ceccherini 5,5 – In sofferenza con la Juve che spinge).

Faraoni 6,5 – Sempre utilissimo il suo apporto sulla destra. Pressing vincente su Arthur sull’1-0 scaligero.

Tameze 7,5 – Sovrasta Arthur in mezzo al campo. Muscoli, cuore e idee al servizio della squadra. Il Kessie dell’Hellas (75′ Bessa 5,5 – Entra nel momento più difficile del Verona).

Veloso 6 – Gioca più di spada che di fioretto. Si distrae su Dybala: per sua fortuna l’argentino non va a bersaglio. Partita comunque più che sufficiente.

Lazovic 6,5 – Spende un giallo su Cuadrado, ma fa sua la sfida sulla fascia contro il colombiano (67′ Sutalo 6 – Forze fresche per proteggere il risultato).

Barak 6,5 – Szczesny gli chiude lo specchio sul vantaggio di Simeone. I movimenti tra le linee danno parecchio fastidio alla Juve.

Caprari 7,5 – Difficile strappargli il pallone dai piedi. Punta e salta l’uomo con regolarità: conferma l’ottimo stato di forma.

Simeone 8 – E’ ‘Cholito’ show al Bentegodi: doppietta in 3′ che tramortisce la Juve. Gioiello di rara bellezza sul raddoppio. In stato di grazia, ancora indigesto alla ‘Vecchia Signora’. Sono già otto i centri in campionato, standing ovation più che meritata (83′ Kalinic sv).

All. Tudor 7,5 – L’ex col dente avvelenato si prende la rivincita. Partita quasi perfetta, il Verona soffre soltanto nel finale. Mette sotto la Juventus per larghi tratti della contesa e conquista tre punti di platino.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Mura Barak ma nulla può su Simeone sul primo gol del Verona. Sul 2-0 si fa beffare dal gran destro dell’argentino.

Danilo 5 – Passivo sul gol che sblocca la contesa. Soffre e parecchio le incursioni di Caprari.

Bonucci 4,5 – Alla mercé di Simeone: sul raddoppio indietreggia invece di contrastare il ‘Cholito’. Pomeriggio da dimenticare.

Chiellini 5 – Torna al centro della difesa nella trasferta di Verona, ma anche il capitano è in difficoltà di fronte allo scatenato Simeone.

Alex Sandro 5 – Si ripete in negativo: stecca nuovamente dopo la serata poco felice contro il Sassuolo (82′ Pellegrini sv).

Cuadrado 5 – Tanto fumo e niente arrosto. Sbiadito, senza inventiva: la Juve, inevitabilmente, ne risente e tanto (69′ Kulusevski 5- Inconcludente e lento nel calciare a rete).

Bentancur 5 – Manca il suo apporto in mediana. Macchinoso palla al piede e non dà la necessaria copertura (57′ Locatelli 5 – Anche lui non riesce a cambiare l’inerzia in mediana. Pasticcia nel finale sciupando una ghiotta chance).

Arthur 4,5 – Tameze se lo mangia e domina a centrocampo. Ancora fuori condizione, il Verona approfitta del suo regalo per sbloccare la partita (69′ Bernardeschi 5,5 – Un cambio che apporta poco o nulla nell’economia della gara).

Rabiot 4,5 – Inesistente, né carne né pesce in quella posizione. Ennesima prestazione deludente (57′ McKennie 6,5 – Buon impatto sul match, sfiora subito la rete. Qualche minuto più tardi trova il secondo centro consecutivo con un potente destro dal limite).

Dybala 6,5 – L’unico che ci prova e che suona la carica dopo il mortifero uno-due di Simeone. Ancora sfortunato, il suo mancino morbido si stampa sulla traversa prima dell’intervallo. Nella ripresa spaventa nuovamente Montipò in altre due occasioni: sulla seconda è decisivo il portiere scaligero.

Morata 5 – Sull’impegno e l’abnegazione, nulla da dire. Però è nullo in area di rigore, non dà peso all’attacco. Sempre a secco: non segna dal match contro il Milan del 14 settembre.

All. Allegri 4,5 – La Juve si sveglia tardi e sprofonda di fronte ad un Verona assatanato. Squadra ancora senza idee e in balia dell’avversario per un’ora abbondante di gara. I suoi sembrano non seguirlo, non basta la rabbia in panchina (e il cappotto lanciato per aria) a scuotere Chiellini e compagni. Addio scudetto ma a questo punto anche la corsa Champions si fa durissima.

Arbitro: Marinelli 6 – Arbitraggio all’inglese e tanti cartellini gialli. Alle volte però esagera.

TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 2-1

11′ e 14′ Simeone; 79′ McKennie (J)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale (67′ Ceccherini); Faraoni, Tameze (75′ Bessa), Veloso, Lazovic (67′ Sutalo); Barak, Caprari; Simeone (83′ Kalinic). A disposizione: Pandur, Berardi, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Hongla, Magnani, Lasagna. Allenatore: Tudor

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (82′ Pellegrini); Cuadrado (69′ Kulusevski), Bentancur (57′ Locatelli), Arthur (69′ Bernardeschi), Rabiot (57′ McKennie); Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Valeri

Ammoniti: Lazovic (V), Danilo (J), Casale (V), Arthur (J), Faraoni (V), Gunter (V), Morata (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 5′