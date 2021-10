Bufera Juventus, Allegri tradito | Rivogliono Conte

Verona-Juventus segna un altro spartiacque importante nella stagione dei bianconeri che proseguono nel loro momento negativo. Secondo ko di fila e critiche per Allegri

Altra serata da dimenticare presto per la Juventus di Massimiliano Allegri che continua a faticare in Serie A. Nell’ultima settimana infatti i bianconeri hanno dilapidato tutti i progressi raccolti in quelle precedenti con il pari riacciuffato solo nel finale contro l’Inter che ha fatto da primo campanello d’allarme a due sconfitte di fila.

La Juventus ha infatti a sorpresa prima ceduto il passo al Sassuolo in casa, e poi al Verona in trasferta oggi pomeriggio, denotando ulteriori passi indietro dal punto di vista dell’approccio, dell’attenzione e della prestazione complessiva.

Verona-Juventus, Allegri criticato: rispunta anche il nome di Conte invocato dai tifosi

Nel mirino della critica dei tifosi ci è finito inevitabilmente Massimiliano Allegri, complice qualche scelta poco gradita ed un gioco che proprio non decolla. A questo vanno poi aggiunti i risultati che tardano ad arrivare: una situazione complessiva che spiega i malumori dei supporters juventini che sui social hanno invocato anche il nome di Antonio Conte:

Ma quale Zidane ragazzi ,la Juventus ad oggi avrebbe bisogno solo di un allenatore Antonio Conte, non scherziamo, sta squadra deve lavorare sulla testa e sulla tattica principalmente — antonio (@chiccochurch) October 30, 2021

Conte è ancora senza squadra.. Se dovesse interessare a qualcuno.. — Andrea Violi (@VioliAndre) October 30, 2021

Per cortesia Allegri dimettiti…Richiamate ANTONIO CONTE #VeronaJuventus — Mauro (@Mauro57356228) October 30, 2021

La proprietà dovrebbe congedare il cugino, Allegri dovrebbe dimettersi e richiamare Conte. Utopia lo so. Nel frattempo gol pazzesco di Ronaldo. — Daniele Spadaro (@DanieleSpadaro) October 30, 2021