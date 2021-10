Le pagelle di Atalanta-Lazio 2-2: strapotere Zapata, ‘solito’ Immobile

Pagelle e tabellino del match Atalanta-Lazio valevole per la undicesima giornata di Serie A

E’ finita 2-2 la sfida tra Atalanta e Lazio valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Da Immobile a Zapata, ecco le pagelle:

ATALANTA

Musso 7 – Si supera due volte su Immobile, salvo poi arrendersi al terzo tentativo. Non può nulla su Pedro.

Lovato 5,5 – Quando gli attaccanti della Lazio attaccano la profondità va in difficoltà. Dal 67’ Scalvini

Demiral 5,5 – Pericoloso in elevazione sui calci piazzati in attacco. Liscia e non chiude su Immobile.

De Roon 6 – Partita di sacrifico. In ritardo sulla ribattuta di Pedro. Un errore nella ripresa spalanca le porte del contropiede allo spagnolo per il 2-1 di Immobile. Il gol nel finale riscatta la prestazione.

Zappacosta 6 – Accelera e semina il panico sulla fascia. Cala nella ripresa. Dall’82’ Piccoli –

Koopmeiners 6 – Tende ad allargarsi. Tocca molti palloni.

Freuler 6 – Il suo apporto non manca. Gara ad alta intensità.

Maehle 6 – Spinge e ripiega, costringendo Hysaj agli straordinari.

Pasalic 6 – Si muove bene tra le linee. Spina nel fianco. Dal 59’ Malinovskyi 6 – Entra col piglio giusto.

Ilicic 6 – Prova spesso la conclusione dal limite. Dal 66’ Muriel 6 – Aggiunge imprevedibilità all’attacco della Dea.

Zapata 7 – Punto di riferimento per la squadra. Fa valere lo strapotere fisico. Travolge Marusic e scaraventa in rete il pallone dell’1-1.

All. Gasperini 5,5 – Tanta intensità e dinamismo, ma la squadra viene sorpresa alla prima disattenzione.

LAZIO

Reina 5,5 – Comanda con autorevolezza in reparto. Zapata lo fulmina con un destro forte e potente. Incolpevole sulla girata di De Roon. Colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.

Hysaj 5 – Si limita al compitino, dirottato sulla destra. In ritardo su De Roon.

Luiz Felipe 6 – Chiuse e imposta con un qualche errore. Buona gara nel complesso.

Acerbi 6 – Trova spesso l’anticipo. Bene nel gioco aereo.

Marusic 5 – Più attento a difendere che ad attaccare. Travolto da Zapata in occasione del gol del pareggio.

Milinkovic 6,5 – Recupera palloni preziosi e partecipa alla manovra offensiva. Utile.

Cataldi 7 – Copre, imposta e manda in rete i compagni. Il vantaggio della Lazio nasce da una sua intuizione. Altra prestazione convincente. Il posto in regia ormai è roba sua. Dal 76’ Leiva s.v.

Luis Alberto 6,5 – Si applica in entrambe le fasi. Ritrovato. Dal 68’ Basic 6,5 – Corsa e polmoni al servizio della squadra. Suo l’assist per Immobile.

Felipe Anderson 6 – Non trova lo spunto e lo spazio per mettere in mostra il suo repertorio. Dà una mano in fase di non possesso. Dal 76’ Raul Moro s.v.

Immobile 7 – Si divora un paio gol sotto porta, ma alla fine trova il 2-1. Dall’85’ Muriqi s.v.

Pedro 7,5 – Non ha libertà di gioco, ma sfrutta al volo l’unica opportunità del primo tempo e ribatte in rete da pochi passi. Nel secondo tempo avvia l’azione che porta al raddoppio.

All. Sarri 7 – I suoi uomini hanno le idee chiare, ma soffrono l’avvio sprint dell’Atalanta.

Arbitro Guida 6,5 – Ha la gara sempre in pugno.

TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 2-2

18’ Pedro (L), 45’+1 Zapata (A), 74’ Immobile (L), 94’ De Roon (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Pezzella, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Piccoli.

All.: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Leiva, Basic, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Moro, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro Guida (Sez. Torre Annunziata)

Note: Ammoniti: Luiz Felipe (L), Reina (L)