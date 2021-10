Nedved: “Mercoledì bella botta”. Poi prende le difese di Allegri

Le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved prima del delicato match col Verona allo stadio ‘Bentegodi’

“Pensavamo di avere qualche punto in più per quello espresso in campo. Venivamo da un buon periodo, a parte la bella botta di mercoledì. Ci sta che parti non benissimo nella stagione, ci serve tempo”. Così Pavel Nedved prima di Verona-Juve, un match delicato per i bianconeri reduci dalla pesante – per la classifica soprattutto – sconfitta casalinga col Sassuolo.

Siamo ad ottobre e la Juve è già fuori dalla corsa Scudetto: “Allegri ha bisogno di tempo, come tutti gli allenatori – ha detto il vicepresidente bianconero in difesa del suo allenatore, finito come normale che sia nel mirino della critica – Ha giocatori diversi rispetto a quelli di due anni fa. Deve conoscerli, deve capire come metterli in campo. Ci vuole tempo. Sicuramente mi aspetto più gol da questa squadra”.

Verona-Juve, Allegri lancia Arthur

Allegri ha optato per il 4-4-2, affidandosi davanti al duo Dybala-Morata. A centrocampo spazio invece al brasiliano Arthur. Dietro Bonucci e Chiellini.