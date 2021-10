ESCLUSIVO | Tricella: “Juve, Allegri dovrebbe avere 4-5 punti in più”

Tricella, Doppio ex della sfida tra Verona e Juventus: “Mi aspetto una reazione bianconera, Dybala fondamentale nel progetto”

Roberto Tricella, uno degli eroi dello scudetto del Verona del 1985, con un importante passato anche alla Juventus analizza per Calciomercato.it il match delle 18 del Bentegodi. “Difficile da dire che gara aspettarsi. Nell’ultima gara con l’Udinese non c’è stata una grande prestazione da parte dei ragazzi di Tudor, ma con una buona dose di fortuna è arrivato il pareggio

“La Juve non ha brillato col Sassuolo, ma nel secondo tempo poteva portarla a casa. Per un calcolo di compensazione, dovrebbe girare un po’ meglio per la Juve (ride, ndr). La verità è ben nota: questo calcolo nel calcio non esiste. Sono abituato a pensare che le situazioni vanno a compensarsi, ma ci sono momenti particolari della stagione. In questa gara, francamente mi aspetto una grande reazione della Juve, dopo situazioni del genere dovrebbe arrivare. Dipenderà tanto da come il Verona affronterà la gara. Se lo farà con uno spirito libero di testa, allora potrebbe sorprendere, anche se credo che farà una gara attenta per poi ripartire”.

“Lecito aspettarsi di più dalla Juve, è mancato Dybala”

Con Tricella si passa anche alla scansione del momento difficile bianconero e delle eventuali responsabilità anche di Allegri. “Dalla Juventus era lecito aspettarsi qualcosa in più, anche se si sapeva che non avrebbe iniziato in modo sfavillante. In questo progetto, Dybala è fondamentale e non averlo è stato pesante. Si tratta del giocatore di maggior talento che ti fa vincere le partite in bilico. Se la Juve avesse vinto 2-1 col Sassuolo, avremmo parlato di una squadra con carattere: sono sempre gli episodi che determinano i campionati e le gare. Allegri è anche sfortunato: stava facendo bene De Sciglio e si è infortunato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, all-in su De Ligt | Due giocatori più soldi

“Il tecnico – spiega Tricella – ha una rosa per cui 3-4 punti in più avrebbe dovuto averli, ma è lontano dal livello del gioco espresso dalle prime. Anche il Milan ha avuto una buona dose di fortuna. Scudetto? Non si può dire che la Juve è fuori dopo 10 giornate, ma le squadre che ti sono davanti sono tante e corrono”. Chiosa sugli obiettivi stagionali del Verona: “Può esser la stessa situazione avuta con Juric lo scorso anno: fieno in cascina per una salvezza immediata, poi divertirsi per puntare ad obiettivi ancora più importanti. Se mettono a posto gli equilibri difensivi”